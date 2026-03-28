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As autoridades italianas abriram uma investigação às marcas de cosmética Sephora e Benefit Cosmetics por suspeitas de utilizarem estratégias de marketing encobertas dirigidas a raparigas muito jovens, com potenciais impactos negativos na saúde mental, diz o The Guardian.

Segundo o regulador italiano da concorrência, estão em análise campanhas promocionais de produtos de cuidados de pele, como máscaras faciais, séruns e cremes antienvelhecimento, que, em alguns casos, aparentam ter como alvo crianças com menos de 10 anos. Estas práticas estarão relacionadas com um fenómeno mais amplo designado por “cosmeticorexia”, caracterizado por uma obsessão com cuidados de pele entre menores.

A mesma entidade considera que as marcas, ambas pertencentes ao grupo francês de luxo LVMH, poderão ter adotado uma estratégia de marketing “particularmente insidiosa”. Entre as práticas identificadas está o recurso a microinfluenciadores muito jovens, que promovem a compra compulsiva de produtos cosméticos junto de um público considerado especialmente vulnerável.

No âmbito da investigação, responsáveis da autoridade, com o apoio da polícia financeira italiana, realizaram inspeções nas instalações da Sephora Itália e noutros escritórios do grupo LVMH. O objetivo é apurar se houve violação das normas relativas à proteção dos consumidores, em particular no que respeita à comunicação dirigida a menores.

O crescimento da popularidade de marcas de beleza de gama alta entre utilizadores muito jovens das redes sociais tem contribuído para o surgimento do fenómeno conhecido como “Sephora kids”. Esta expressão descreve a ligação intensa entre crianças em idade pré-adolescente e produtos de cosmética de luxo.

A tendência é impulsionada por conteúdos sobre cuidados de pele divulgados por influenciadores digitais, muitos dos quais são também adolescentes ou pré-adolescentes. Plataformas como o TikTok e o Instagram estão repletas de vídeos onde jovens partilham rotinas de beleza, analisam produtos e incentivam o seu consumo.

A crescente adesão de crianças a rotinas de cuidados de pele tem gerado preocupação entre especialistas. Dermatologistas alertam que os menores não necessitam deste tipo de produtos e que a atenção precoce à aparência pode provocar ansiedade em relação ao aspeto da pele. Acrescentam ainda que a pele das crianças é mais sensível, sendo mais suscetível a irritações e reações adversas quando exposta a substâncias químicas desnecessárias.

O conceito de “cosmeticorexia” refere-se precisamente a esta busca por uma pele considerada “perfeita”, que pode levar ao uso excessivo, inadequado à idade ou compulsivo de produtos cosméticos.

Embora a venda destes produtos a menores não seja ilegal, a autoridade sublinha que o uso frequente e combinado de vários cosméticos por crianças, sem o devido conhecimento, pode representar riscos para a saúde.

Em resposta, o grupo LVMH afirmou que irá cooperar plenamente com as autoridades italianas, juntamente com a Sephora e a Benefit Cosmetics, recusando, no entanto, prestar comentários adicionais sobre o caso. A empresa garantiu ainda que todas as suas marcas cumprem rigorosamente a legislação italiana aplicável.

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