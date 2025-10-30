Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Ainda que o primeiro-ministro tenha vindo a afirmar o seu contrário, já ninguém acredita!", afirma o sindicato, em comunicado.

"A utilização dos habituais jargões da eficiência ou de evitar desperdícios colide com a realidade concreta de aumento dos constrangimentos experienciados pelas administrações das instituições do SNS, em 2025", acrescenta o comunicado.

Como exemplo, refere que até agora "nenhum dos Planos de Desenvolvimento Organizacional das Unidades Locais de Saúde foi aprovado", impedindo, entre outros aspetos, a abertura de concursos de acesso a categorias superiores das diferentes carreiras.

O sindicato salienta também que "os profissionais estão sistematicamente confrontados com a falta de material e a não substituição de equipamento que deixam de funcionar, pelos anos de utilização, impedindo as boas e melhores práticas".

"Os sistemas informáticos continuam a ter problemas de interoperacionalidade e de funcionamento trazendo problemas ao funcionamento das organizações", refere.

O comunicado do SEP surge depois do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter admitiu que existiu uma orientação, que assumiu como sua, para uma maior eficiência na saúde, mas recusou que se trate de cortes, reiterando a confiança na ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sobre a qual já foi pedida a demissão.

