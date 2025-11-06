Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os trabalhos decorrerão entre as 5h00 e as 11h00, afetando zonas dos concelhos de Faro, Lagos, Olhão, Lisboa, Oeiras, Sintra e Tomar.

Locais e horários dos cortes de energia

Faro

Freguesia de Montenegro: interrupção entre as 7h30 e as 11h00 na Rua João Brandeiro e Urbanização Quinta da Nora.

Lagos

Freguesia de São Gonçalo de Lagos: corte entre as 7h00 e as 11h00 no Beco da Dona Marta, Rua Lucinda de Almeida Lamy Leal e Sítio Ameijeirinha.

Olhão

Freguesia de Quelfes: sem eletricidade entre as 7h30 e as 11h00 nas ruas António Henrique Cabrita e Manuel Martins Garrocho.

Lisboa

Freguesia de Campolide: interrupção prevista das 5h00 às 11h00 na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e Rua Professor Sousa da Câmara.

Oeiras

União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo: cortes entre as 7h00 e as 11h00 em diversas artérias, incluindo o Bairro 25 de Abril, Rua 1.º de Maio, Rua Almeida Garrett, Rua Brasil, Rua Marconi, Rua Capitães de Abril, e várias travessas da zona.

Sintra

União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem: falhas de energia entre as 6h00 e as 11h00 em ruas como a Rua das Figueiras, Rua do Porto, Rua Principal, Travessa do Cerrado da Laje, e Largo José Feijão, entre outras.

Tomar

União das Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais: corte programado entre as 6h00 e as 7h00 na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, Rua Coronel Garcês Teixeira, e Rua Professor Fernando Gonçalves da Silva.

A E-Redes esclarece que as interrupções serão temporárias e localizadas, afetando apenas as zonas indicadas. Os trabalhos visam a modernização e manutenção preventiva da rede elétrica, procurando reduzir futuras falhas de serviço.

Pode consultar o mapa completo das interrupções aqui.

