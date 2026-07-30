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A época das vindimas está prestes a começar e a Rota dos Vinhos do Tejo já tem preparados oito programas de enoturismo para quem quiser viver de perto uma das tradições mais marcantes da região. As experiências decorrem entre agosto e setembro e envolvem produtores de vários concelhos do Ribatejo, numa altura em que as vinhas entram numa das fases mais importantes do ciclo anual.

A proximidade a Lisboa é uma das principais vantagens da iniciativa. Há produtores localizados a menos de uma hora da capital, tornando a região dos Vinhos do Tejo uma opção acessível para uma escapadinha de fim de semana ou uma experiência de um dia.

Os programas são promovidos através da Rota dos Vinhos do Tejo e incluem propostas da Adega do Cartaxo, Casa Paciência, Enoport Wines (Quinta São João Batista), Margaval Vinhos (Adega da Gaveta), Quinta da Atela, Quinta da Alorna, Quinta do Casal Branco e Quinta do Sampayo.

A marcação pode ser feita através de um contacto único da Rota dos Vinhos do Tejo, permitindo aos visitantes escolher a experiência mais adequada tendo em conta o número de participantes, datas disponíveis e a presença de crianças.

Entre as propostas disponíveis está a da Adega do Cartaxo, que apresenta três programas distintos em setembro. O mais simples inclui visita à adega e prova de vinhos, enquanto as opções mais completas acrescentam visita às vinhas, corte manual de uvas, almoço e até um passeio de barco no rio Tejo com vinhos a bordo.

Em Alpiarça, a Casa Paciência, uma das mais antigas casas agrícolas da região, disponibiliza experiências entre 15 de agosto e 28 de setembro. Os visitantes podem participar no corte de uvas, provar mosto acabado de prensar, visitar a adega e experimentar a tradicional pisa de uvas. As crianças também são bem-vindas, com atividades adaptadas.

A Quinta São João Batista, da Enoport Wines, aposta numa experiência que combina tradição e gastronomia. O programa inclui pisa de uvas à moda antiga, almoço harmonizado com vinhos do produtor, provas especiais e música, num espaço integrado na Reserva Natural da Biosfera do Paul do Boquilobo.

Na zona de Tomar, a Margaval Vinhos propõe uma experiência mais próxima do trabalho no campo. Os participantes acompanham a equipa durante o corte das uvas, participam na pisa, visitam a adega e terminam com uma prova comentada de cinco vinhos acompanhada por produtos regionais.

Também em Alpiarça, a Quinta da Atela volta a promover o programa “Venha vindimar connosco”, com passeio de trator pelas vinhas, apanha de uvas, prova de vinho, visita à adega e pisa a pé. A experiência decorre durante agosto e setembro.

Na Quinta da Alorna, em Almeirim, a proposta inclui um contacto mais aprofundado com todas as etapas do processo de produção do vinho. O programa começa com a entrega de um kit de vindima, segue para a vinha, onde os visitantes participam no corte de uvas, e termina com visita à adega, seleção de uvas, pisa a pé e almoço.

A Quinta do Casal Branco apresenta uma alternativa para quem prefere conhecer o processo sem participar diretamente na vindima. A experiência “Prova de Mosto: o vinho antes de ser servido” inclui visita à adega, prova de mostos acabados de produzir e degustação de vinhos acompanhados por produtos regionais.

Já a Quinta do Sampayo, no Cartaxo, apresenta três experiências diferentes, desde uma opção mais simples, com vindima e prova de vinhos, até programas mais completos que incluem pequeno-almoço tradicional, almoço regional, animação cultural e a possibilidade de criar o próprio vinho acompanhado por um enólogo.

A iniciativa pretende reforçar a ligação entre vinho, território e turismo, dando aos visitantes a possibilidade de conhecer não apenas o produto final, mas também todo o trabalho e tradição associados à produção vitivinícola.

Com paisagens de vinha, gastronomia regional e a proximidade a grandes centros urbanos, a região dos Vinhos do Tejo prepara-se assim para receber visitantes durante uma das épocas mais emblemáticas do calendário agrícola.

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