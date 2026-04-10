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a circulação rodoviária será totalmente interrompida no percurso da prova, não sendo permitida a passagem de qualquer viatura. O trajeto tem início na Avenida de Moscavide com a Rua António Maria Pais, seguindo pela direita para a Avenida 25 de Abril, virando depois à esquerda para a Rua Salvador Allende, contornando o quarteirão e regressando à Avenida de Moscavide, onde estará instalada a meta, num circuito fechado.

A PSP deixa ainda vários conselhos à população. As autoridades recomendam que os automobilistas não estacionem nas vias abrangidas pelo percurso nem nas zonas adjacentes durante o período da prova. Apelam também ao cumprimento rigoroso das indicações policiais e à colaboração dos cidadãos, de forma a não comprometer a segurança nem o normal desenrolar do evento.

A polícia aconselha ainda que os espectadores assistam à corrida nos locais indicados, afastados da berma e sem interferir com os participantes, sublinhando que é proibido atravessar ou circular nos arruamentos utilizados pelos atletas. A circulação nas vias condicionadas será interdita por qualquer motivo, incluindo operações logísticas como abastecimentos ou entregas.

Entre outras recomendações, a PSP sugere evitar deslocações para zonas de maior concentração de pessoas, como os pontos de partida e de meta, e reforça a importância de garantir a segurança dos veículos estacionados, não deixando objetos de valor visíveis no interior.

Em caso de necessidade de intervenção policial, os cidadãos podem contactar o 112 ou os números disponibilizados pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e pelas esquadras locais.

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