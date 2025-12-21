Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a empresa, a procura por cartas caiu mais de 90% nos últimos 25 anos, enquanto o comércio eletrónico continua a crescer, levando a PostNord a concentrar-se na distribuição de encomendas. A mudança implica o despedimento de cerca de 1.500 trabalhadores e a remoção de milhares de caixas de correio.

A partir de janeiro, o envio de cartas continuará a ser possível através da empresa Dao, que irá reforçar o serviço, embora com novos procedimentos, incluindo a necessidade de recorrer a lojas próprias ou a meios digitais para pagamento do porte.

Apesar de encarada pelas autoridades como uma alteração sem impacto prático significativo, o fim da entrega de cartas pela PostNord é visto por muitos como o encerramento simbólico de um capítulo histórico na Dinamarca, num dos países mais digitalizados do mundo.

