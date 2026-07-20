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“Isto é tudo responsabilidade do governo, não só porque atirou as culpas para pais, professores e para a comunidade escolar, como também porque, depois de conhecidas as falhas no processo, ousou atribuir às famílias a responsabilidade de terem marcado férias numa altura em que havia exames”, afirmou André Ventura.

O líder do Chega recordou o projeto-piloto que testou a correção digital dos exames de Filosofia no ano passado e que foi considerado “negativo ou até com pouca prudência”.

Ventura falou em “total desorganização” e garantiu que o Governo negligenciou alertas sobre as falhas técnicas do processo de correção digital.