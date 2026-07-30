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O adiamento é "para proteger os professores que estiveram sobrecarregados com o que não correu bem", afirmou Fernando Alexandre, esta tarde, durante uma conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

O governante acredita que a correção dos exames nacionais da 2.ª fase pode estar concluída amanhã, dia 31 de julho. Garante, ainda, que o processo está a decorrer “com toda a normalidade” e que os erros verificados na 1.ª fase foram resolvidos.

O responsável pela tutela da Educação confirmou que 70% dos exames nacionais da 2.ª fase estão corrigidos. “Não temos até agora problemas reportados”, afirmou o ministro, acrescentando que os erros detetados são “erros dos alunos”.

Fernando Alexandre afirmou que a correção dos exames decorre dentro do prazo estipulado, que termina na próxima terça-feira, dia 4 de agosto.

O ministro anunciou uma revisão do estatuto da carreira docente com um "novo modelo do concurso docente". Vão ser criados dois concursos distintos para contratar professores e um deles vai estar aberto em permanência para substituir os profissionais que ficam de baixa ou que se aposentam. “Temos que substituir muitos professores todos os meses em muitas escolas em todo o país”, afirmou, justificando esta necessidade com o envelhecimento da classe profissional.

Fernando Alexandre garantiu ainda a criação de um "importante diploma" na área da educação inclusiva, que vai abranger cerca de 100 mil estudantes. "O que aconteceu na educação inclusiva nos últimos anos em Portugal é um caso de sucesso", mas o ministro reconhece que "há falhas".

Vai ser criado um Sistema Nacional de Apoio à Inclusão, que prevê “um plano individual” para cada estudante com necessidades especiais a começar no ensino pré-escolar e que vai estender-se durante o percurso académico do aluno. Além disto, o financiamento das escolas do ensino especial vai ser reforçado em 10%, depois de um reforço de 30% no ano passado.

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