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Segundo o The Guardian, as autoridades russas encontraram os corpos de cinco alpinistas estrangeiros no monte Elbrus, depois de uma operação de busca desencadeada após o desaparecimento do grupo.

O grupo era composto por sete alpinistas estrangeiros, da Bósnia, que estavam a subir a montanha mais alta da Rússia. As autoridades indicaram que, no dia 24 de julho, o grupo iniciou a ascensão ao monte Elbrus e que, na noite seguinte, devido a uma rápida degradação das condições meteorológicas, acabou por se afastar da rota prevista.

Um dos alpinistas conseguiu descer e alertar as autoridades, indicando que “dois membros do grupo tinham adoecido a uma altitude de 5.100 metros e morreram”.

Posteriormente, os socorristas encontraram outro sobrevivente e localizaram os corpos de três outros alpinistas que tinham morrido. As autoridades tinham inicialmente comunicado a recuperação de dois corpos e a realização de buscas por mais três pessoas desaparecidas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Bósnia, Elmedin Konakovic, confirmou as mortes e classificou o sucedido como “uma grande tragédia”.

A imprensa bósnia avançou que os sete membros da expedição eram residentes da cidade de Zenica, no centro do país, e que o grupo incluía um casal e uma médica que trabalhava no hospital local.

O monte Elbrus, que se eleva a 5.642 metros de altitude e está localizado a norte da fronteira com a Geórgia, é conhecido pelas mudanças repentinas nas condições meteorológicas e pelas dificuldades associadas à escalada.

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