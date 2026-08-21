Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
“Foi encontrado um corpo na água, aparentemente de um jovem entre os 35 e os 40 anos, que estava vestido”, disse o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Nuno Pinto, à agência Lusa.
No local, estiveram 13 operacionais dos bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, da Polícia Marítima e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
O óbito foi declarado no local.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários