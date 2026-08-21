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“Foi encontrado um corpo na água, aparentemente de um jovem entre os 35 e os 40 anos, que estava vestido”, disse o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Nuno Pinto, à agência Lusa.

No local, estiveram 13 operacionais dos bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, da Polícia Marítima e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O óbito foi declarado no local.