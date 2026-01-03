Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Nicolás Maduro passa, a partir de hoje, a responder perante a justiça internacional pelos crimes atrozes cometidos contra os venezuelanos e contra cidadãos de muitas outras nações”, declarou a opositora, numa mensagem dirigida ao país.

María Corina Machado sublinhou ainda o papel dos Estados Unidos no atual momento político da Venezuela, apontando que Washington avançou após a recusa do regime em aceitar uma solução negociada. “Perante a sua recusa em aceitar uma saída negociada, o governo dos Estados Unidos cumpriu a sua promessa de fazer cumprir a lei”, prosseguiu.

Na mesma intervenção, a dirigente da oposição defendeu que se inicia uma nova fase para o país, marcada pelo regresso da vontade popular ao centro das decisões políticas. “Chegou a hora de a Soberania Popular e a Soberania Nacional mandarem no nosso país”, afirmou.

María Corina Machado prometeu ainda profundas mudanças caso a oposição alcance o poder, incluindo a libertação de detidos por motivos políticos e o regresso de emigrantes venezuelanos. O seu objetivo, disse, passa por “libertar os presos políticos, construir um país excecional e trazer os nossos filhos de volta a casa”.

A líder da oposição encerrou a declaração com uma mensagem de perseverança e esperança, sublinhando o longo caminho percorrido pela oposição. “Lutámos durante anos, demos tudo, e valeu a pena. O que tinha de acontecer está a acontecer”, concluiu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.