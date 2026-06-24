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Num encontro do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte que terminou esta semana, Kim Jong-un defendeu que a expansão contínua das forças nucleares do país constitui a forma “mais correta e única” de responder a um mundo cada vez mais instável. O líder norte-coreano justificou a estratégia com aquilo que considera serem ameaças crescentes por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados.

Segundo o The Guardian, as declarações inserem-se numa série de mensagens recentes da liderança de Pyongyang. Nos últimos meses, Kim prometeu equipar navios de guerra com mísseis nucleares, duplicar a produção de material para armamento nuclear e aumentar o arsenal do país a um ritmo que classificou como “exponencial”.

Apesar de a Coreia do Norte ser frequentemente acusada de exagerar as suas capacidades militares, vários analistas citados pelo jornal britânico consideram que a questão deixou de ser se o país possui armas nucleares e passou a ser porque procura acumular tantas.

Peter Ward, investigador do Instituto Sejong, em Seul, afirma que o arsenal norte-coreano está a tornar-se suficientemente vasto e disperso para que um único ataque não consiga eliminá-lo. Na sua perspetiva, a expansão das capacidades nucleares procura proteger o regime de uma eventual intervenção externa semelhante à que ocorreu no Irão.

“Não sabemos onde estão todas elas. Não sabemos o que poderão fazer. E as suas ameaças são deliberadamente vagas”, afirmou.

O mesmo especialista considera que os recentes ataques liderados pelos Estados Unidos contra o Irão reforçaram uma conclusão que Pyongyang já teria retirado há muito tempo: os países que não chegam a possuir um arsenal nuclear plenamente operacional ficam mais vulneráveis a ataques do que protegidos por um efeito de dissuasão.

De acordo com o The Guardian, o arsenal norte-coreano foi concebido para sobreviver a um eventual primeiro ataque. Inclui lançadores móveis em estrada e caminho-de-ferro, instalações subterrâneas fortificadas e uma frota de submarinos em expansão.

Este ano, a Coreia do Norte iniciou testes de lançamento de mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear a partir de um novo contratorpedeiro de 5.000 toneladas. Na quarta-feira, Kim Jong-un anunciou ainda a intenção de construir mais dois navios de guerra por ano durante os próximos cinco anos.

Hong Min, investigador sénior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, defende que Pyongyang considera necessário possuir um arsenal muito mais robusto para enfrentar a dimensão das forças que se encontram alinhadas contra si.

Segundo o especialista, a Coreia do Norte enfrenta o chamado “guarda-chuva nuclear” dos Estados Unidos, as forças conjuntas norte-americanas e sul-coreanas e ainda a cooperação trilateral com o Japão. Por essa razão, considera que a estratégia norte-coreana vai além da simples dissuasão mínima.

O reforço da aposta nuclear ficou também refletido na Constituição do país. Uma revisão realizada este ano atribuiu a Kim Jong-un o comando constitucional das forças nucleares e a capacidade de delegar a autoridade para ordenar um lançamento a uma estrutura de comando separada. Analistas interpretam esta alteração como uma medida destinada a garantir a sobrevivência da capacidade de resposta nuclear perante um eventual ataque dirigido à liderança.

Lee Ho Ryung, investigadora sénior do Instituto Coreano para Análises de Defesa, considera que Pyongyang pretende consolidar a ideia de que a desnuclearização já não se aplica à Coreia do Norte e desenvolver capacidades suficientes para obrigar Washington a levar o país mais a sério.

Na sua avaliação, a mensagem transmitida pelas autoridades norte-coreanas é a de que o programa nuclear não está, neste momento, disponível para ser reduzido através de negociações.

Apesar disso, a desnuclearização continua a ser oficialmente o objetivo declarado de Seul em relação ao Norte. O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, fez dessa meta um dos pilares da política do seu Governo.

Em maio, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, reafirmaram aquilo que a Casa Branca descreveu como um “objetivo comum” de desnuclearizar a Coreia do Norte. No entanto, quando Xi visitou Pyongyang, os comunicados chineses não fizeram qualquer referência ao tema.

Segundo o The Guardian, o aprofundamento das relações militares entre a Coreia do Norte e a Rússia, bem como o reforço dos laços com a China, reduziram significativamente a pressão externa que anteriormente tornava possíveis negociações sobre o programa nuclear norte-coreano.

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