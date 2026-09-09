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O coração de D. Pedro IV poderá voltar a ser exibido no Porto, numa iniciativa que recuperaria uma das tradições mais simbólicas da relação entre o monarca e a cidade. A relíquia encontra-se habitualmente guardada na Igreja da Lapa, onde é mantida num mausoléu fechado por cinco chaves.

O município do Porto manifestou recentemente interesse em voltar a apresentar o coração ao público, estando previstas intervenções no espaço destinado à exposição. A iniciativa depende, entre outros aspetos, da preparação das condições necessárias para garantir a conservação e segurança da relíquia.

O coração de D. Pedro IV chegou ao Porto em fevereiro de 1835, depois de o monarca, que liderou as forças liberais durante o Cerco do Porto, ter determinado que fosse entregue à cidade como reconhecimento pelo papel desempenhado na luta liberal.

A relíquia foi exposta pela última vez no Porto em 2022, antes de ser temporariamente levada para o Brasil no âmbito das comemorações do bicentenário da independência brasileira. A exposição portuense atraiu milhares de visitantes.

A possibilidade de uma nova apresentação volta assim a colocar no centro das atenções um dos objetos históricos mais singulares da cidade. A abertura ao público dependerá da conclusão das condições necessárias na Igreja da Lapa e da definição do calendário oficial.

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