A Starbucks pediu desculpa pelo lançamento do copo “Bearista”, uma edição limitada que se tornou viral e causou filas, discussões e queixas de clientes nos Estados Unidos e no Canadá.

O copo, em vidro e em forma de urso, com um gorro de silicone com o logótipo da marca e uma palhinha verde e branca, foi lançado esta quinta-feira juntamente com o menu de Natal da cadeia, que inclui bebidas como o Caramel Brulée Latte e o Peppermint Mocha.

A elevada procura levou ao esgotamento rápido do produto, no valor de 30 dólares, e ao aparecimento de unidades à venda online por até 500 dólares. Alguns clientes acusaram funcionários de reservar os copos para si, enquanto outros relataram confrontos nas lojas e filas desde as quatro da manhã.

Em comunicado, a empresa reconheceu que “a procura superou as expectativas” e lamentou a deceção dos consumidores, sublinhando que enviou mais copos “Bearista” para as cafetarias do que quase qualquer outro artigo desta época festiva.

O copo, desenhado para bebidas frias, tornou-se um fenómeno nas redes sociais, com vídeos a mostrar clientes a discutir e a tentar garantir o objeto mais cobiçado da época natalícia da Starbucks.

