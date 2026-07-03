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Um voluntário dos Arquivos Nacionais britânicos, em Kew, Londres, encontrou uma cópia “extremamente rara” da Declaração de Independência dos Estados Unidos enquanto catalogava documentos nunca antes descritos em detalhe, diz o The Guardian.

Michael Scurr analisava uma coleção de correspondência da Marinha Real britânica quando se deparou com um volume do século XVIII. Ao abri-lo, reconheceu as primeiras palavras do texto: “Em Congresso, 4 de julho de 1776. Uma declaração dos representantes dos Estados Unidos da América…”. O momento foi descrito como “emocionante” pelo próprio voluntário, que alertou de imediato o seu supervisor.

O documento é uma cópia da chamada “impressão de Exeter”, uma das apenas 11 sobreviventes conhecidas e a única atualmente identificada fora dos Estados Unidos.

A cópia foi impressa em Exeter, no estado norte-americano do New Hampshire, entre 16 e 19 de julho de 1776, poucos dias após a assinatura original da Declaração em Filadélfia. Terá sido encontrada entre papéis retirados de um navio privado norte-americano, o Dalton, capturado por uma embarcação britânica ao largo de Espanha, em dezembro de 1776.

Embora outros documentos do navio tenham sido encaminhados para tribunais do Almirantado, a Declaração foi arquivada como “apenas mais um documento” e permaneceu esquecida durante mais de dois séculos nos arquivos navais.

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