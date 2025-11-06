Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, discursou na sessão de abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP30. "O mundo falhou em garantir que permanecíamos abaixo dos 1,5 graus", disse, apelando a uma "mudança paradigmática" para baixar as temperaturas.

António Guterres alerta que a situação como está vai expor milhares de pessoas a condições insuportáveis o que leva a mais "raiva, deslocamento e perda" para aqueles que são os menos responsáveis pelas alterações climáticas. "É uma falha moral e uma negligência mortal", afirma o ex-primeiro-ministro português, e que ainda está "aquém do que é necessário".

Há 10 anos, no Acordo de Paris, os líderes globais prometeram limitar o aumento da temperatura global a baixo dos dois graus e a tentar manter o aquecimento em 1,5 graus, a temperatura denominada de "linha vermelha".

Como revela a BBC News, a meta está a aproximar-se perigosamente e a humanidade continua a emitir quantidades recorde de gases que aquecem o planeta. Isso obrigou a Organização das Nações Unidas (ONU) a admitir que a meta será ultrapassada.

"Muitas empresas estão a obter lucros recorde com a devastação climática, gastando milhares de milhões em lobbying, enganando o público e obstruindo o progresso", afirma o secretário-geral da ONU.

A conferência, que arranca oficialmente na próxima semana, junta mais de 30 países num momento onde o mundo está abalado por Guerras e os EUA demonstram-se cada vez mais empenhados em atacar os esforços para construir uma colaboração internacional tendo em vista os problemas globais.

Donald Trump, ausente da COP30 e recusando-se a enviar alguém da administração norte-americana, há muito tempo que ridiculariza as energias renováveis como "patéticas " e que as alterações climáticas são uma "fraude". No primeiro dia no cargo, o novo inclino da Casa Branca, declarou que os EUA se retiravam do Acordo de Paris.

A COP30, este ano, realiza-se no Brasil, tendo o presidente brasileiro já discursado durante a tarde. Lula da Silva disse aos líderes que não há solução para a crise climática sem combater a desigualdade dentro e entre os países, afirmando que se deviam inspirar nos povos indígenas, que vivem de forma mais sustentável com a natureza.



