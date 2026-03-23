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O centro da polémica é a Lei 21, aprovada em 2019 pelo partido governante Coalition Avenir Québec (CAQ), que impede juízes, polícias, professores e outros funcionários públicos de exibirem símbolos religiosos no local de trabalho. Para resistir a desafios legais, a lei recorreu a um mecanismo controverso da constituição canadiana conhecido como cláusula notwithstanding, que permite ao governo suspender temporariamente certos direitos constitucionais, incluindo a liberdade religiosa e direitos de igualdade, diz a BBC.

Especialistas legais consideram este caso como um dos mais importantes da última geração. Christine Van Geyn, diretora executiva da Canadian Constitution Foundation, descreveu-o como um teste crucial à unidade nacional e ao equilíbrio entre tribunais e representantes eleitos. A Canadian Civil Liberties Association (CCLA) alertou que a aplicação da cláusula poderia levar a cenários extremos, questionando se um governo poderia, hipoteticamente, usar a mesma lógica para proibir o aborto, criminalizar discursos políticos ou mesmo legalizar a tortura.

O Supremo Tribunal iniciará uma sessão de quatro dias sobre o caso, contando com mais de 50 intervenientes, incluindo o governo federal. A discussão centra-se na legitimidade da Lei 21 e na forma como a cláusula notwithstanding foi usada para protegê-la de contestações judiciais.

A lei de secularismo do Quebec está profundamente ligada à identidade da província. Inspirada na laicidade francesa e semelhante à separação entre Igreja e Estado nos Estados Unidos, a lei pretende garantir que instituições públicas mantenham neutralidade religiosa. No entanto, a sua aplicação prática tem gerado debate intenso. Enquanto defensores argumentam que a lei reforça a neutralidade do Estado, críticos afirmam que ela discrimina minorias religiosas e dificulta a integração de grupos como mulheres muçulmanas, embora a legislação não mencione nenhuma religião especificamente.

A cláusula notwithstanding, prevista no artigo 33 da constituição canadiana, permite que governos provinciais ou federal suspendam certos direitos fundamentais por períodos de cinco anos, renováveis, deixando à população a possibilidade de reagir politicamente. Originalmente, esta cláusula surgiu nos anos 1980 como parte de um compromisso para que todas as províncias aceitassem a Carta Canadiana de Direitos e Liberdades, equilibrando o poder entre tribunais e legisladores eleitos. Desde então, tem sido usada em casos controversos, incluindo alterações no tamanho do conselho municipal de Toronto, regresso forçado de professores em greve na Alberta e exigências de consentimento parental para mudança de nome ou pronome de menores em escolas da Saskatchewan.

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