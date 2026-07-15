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Num comunicado conjunto divulgado na página oficial no Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é especificado que o corte no Pragal realiza-se a partir da Praceta Ricardo Jorge e que na Cova da Piedade será apenas até à rotunda dos bombeiros.

A autarquia e os SMAS relembram que o "corte total de água" se realiza entre as 22 horas desta quarta-feira e as 6 horas de quinta-feira, num comunicado que é também escrito nas línguas inglesa, francesa e italiana.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", lê-se na nota.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22 às 6 horas do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

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