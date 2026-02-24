Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A norte da ilha de Porto Santo as ondas devem chegar aos 5 metros de altura e a sul não devem passar os três metros e meio. Vento deve rondar os 50 quilómetros por hora.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou a costa norte e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo para esta situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a capitania aponta que, nestas zonas, as ondas vão ser na ordem dos 4 a 5 metros de altura.

Na parte sul, as vagas serão entre os 2 a 3,5 metros na parte oeste.

Quanto ao vento, a autoridade marítima regional indica que será “por vezes muito fresco (40-50 quilómetros por hora)” e a visibilidade “boa a moderada, por vezes fraca no início”.

Devido a estas previsões, a capitania insiste nas recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

