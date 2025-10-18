Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os resultados foram oficializados ainda na sexta-feira, deixando o Chega a à frente da CDU por três votos. A diferença consta nos resultados afixados num edital consultado pela CNN Portugal.

Estes três votos permitem à candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas eleger dois vereadores, enquanto a coligação liderada pelos comunistas elegeu apenas João Ferreira.

Numa primeira fase da contagem a CDU esteve em vantagem, mas depois acabaram por ser considerados válidos votos previamente tidos como nulos — o que acabou por beneficiar o Chega na corrida para o terceiro lugar.

A CDU pode ainda pedir ao Tribunal Constitucional a repetição da contagem.

