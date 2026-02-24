Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as principais razões para o bloqueio de contas está a falta de atualização de dados pessoais, diz o Banco de Portugal. Os bancos devem atualizar periodicamente a informação dos clientes e, caso estes não respondam aos pedidos de confirmação ou atualização, a conta pode ser temporariamente bloqueada.

Antes disso, o banco deve informar o cliente sobre os elementos em falta. Para resolver a situação, é necessário contactar a instituição pelos canais oficiais, atualizar os dados e, se necessário, apresentar documentos comprovativos ao balcão, online ou através da aplicação.

Outra situação possível ocorre em caso de morte de um dos titulares de uma conta coletiva. Em circunstâncias excecionais, o banco pode bloquear a conta para apurar o saldo existente à data do falecimento, mas este bloqueio não pode prolongar-se por mais de um dia útil após a comunicação do óbito à instituição. Sobre os procedimentos a adotar nestes casos, o Banco de Portugal explica o que fazer relativamente às contas aqui.

O bloqueio pode ainda resultar de suspeita de fraude. Por motivos de segurança, o banco pode bloquear instrumentos de pagamento, como cartões ou aplicações, e, se previsto contratualmente, também a própria conta, por exemplo, quando são detetados movimentos suspeitos ou tentativas repetidas de acesso com palavras-passe incorretas. Nestes casos, o cliente deve contactar o banco para obter esclarecimentos e confirmar a origem da medida.

Por fim, o bloqueio pode ter fundamento legal ou judicial. No âmbito de processos de execução, os bancos podem receber ordens de penhora e, em cumprimento dessas determinações, cativar montantes nas contas, impedindo a sua movimentação. Para esclarecer a situação, o cliente deve contactar a instituição financeira, que deverá prestar as informações solicitadas, salvo impedimento legal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.