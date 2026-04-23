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Entre 2015 e 2025 a venda de antidepressivos aumentou 82%, passando de cerca de 7,6 milhões para perto de 13,8 milhões de embalagens. A despesa associada quase duplicou, subindo 89%, de 33,7 para 63,6 milhões de euros. No mesmo período, o consumo de antipsicóticos cresceu 72%, embora os encargos do Serviço Nacional de Saúde com estes medicamentos tenham registado uma ligeira descida.

No total, as embalagens de psicofármacos dispensadas em farmácias comunitárias aumentaram 36% em dez anos, refletindo-se num acréscimo de 24% na despesa do SNS, que passou de 123,1 milhões para cerca de 156,6 milhões de euros.

Em sentido inverso, as benzodiazepinas, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, registaram uma redução de 6,9% no consumo. Apesar disso, os encargos com estes medicamentos aumentaram 13,5%, um dado que os especialistas associam a fatores como inflação e alterações nos preços dos fármacos.

Mais diagnóstico e maior consciencialização

Para a psiquiatra Ana Matos Pires, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, o aumento da prescrição pode significar simultaneamente “mais pessoas em sofrimento” e um diagnóstico mais precoce das doenças mentais graves. “É preferível que a doença exista e seja tratada do que permanecer oculta”, sublinha, lembrando que os antidepressivos são usados não apenas na depressão, mas também em quadros de ansiedade grave, perturbação obsessivo-compulsiva e dor crónica.

A especialista considera ainda positiva a diminuição da utilização de benzodiazepinas, devido ao risco de dependência associado a estes medicamentos, apontando esta tendência como um ganho em termos de saúde pública.

Já o presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, Albino Oliveira-Maia, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria da Fundação Champalimaud, defende uma leitura cautelosa dos números. O psiquiatra lembra que o crescimento populacional, incluindo o aumento de residentes estrangeiros e turistas, contribui para uma maior procura de cuidados de saúde e, consequentemente, de medicamentos.

Para Albino Oliveira-Maia, parte do aumento pode resultar da substituição das benzodiazepinas por antidepressivos e antipsicóticos, usados em doses baixas, por exemplo, no tratamento da insónia. Ainda assim, alerta para as limitações no acesso a terapias não farmacológicas. “Apesar de alguma melhoria, o acesso à psicoterapia continua muito aquém do necessário, tanto no SNS como no setor privado”, afirma.

A mesma preocupação é partilhada por Miguel Ricou, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Para o responsável, o aumento do consumo de psicofármacos evidencia a dificuldade de acesso rápido a psicólogos e psiquiatras, levando muitos médicos de família a recorrerem à medicação como primeira resposta. “Sem alternativas acessíveis, cria-se um ciclo de medicação e recaída difícil de quebrar”, alerta.

Os especialistas convergem num ponto: os números refletem uma maior atenção à saúde mental, mas também expõem fragilidades estruturais do sistema, sobretudo na oferta de psicoterapia, considerada essencial para reduzir a dependência exclusiva da resposta farmacológica.