O estudo da ERS, revelado pelo jornal Público, monitorizou não apenas o acesso às primeiras consultas de fertilidade, mas também às técnicas de PMA, como indução de ovulação e inseminação artificial intrauterina (primeira linha) e fertilização in vitro (FIV) com ou sem microinjeção intracitoplasmática (ICSI), consideradas tratamentos de segunda linha. Os tempos de espera mais longos verificam-se sobretudo nos tratamentos de segunda linha, embora apenas 23,7% dos utentes tenham disponibilizado informação fidedigna, devido a limitações informáticas nos serviços hospitalares.

Entre 2021 e 2024, realizaram-se 37.796 primeiras consultas, com 2024 a registar 10.196 atendimentos, um aumento de 20,5% face a 2023 e próximo do valor de 2021, ano marcado pela recuperação da atividade programada suspensa devido à pandemia.

A nível regional, a maior concentração de consultas ocorreu no Norte, que possui mais centros de PMA e oferta pública de saúde, contabilizando 13.606 primeiras consultas ao longo dos quatro anos. No entanto, em 2024, a região da Grande Lisboa liderou o número de atendimentos, com 3.468 primeiras consultas, seguida pelo Norte, com 3.031.

Em termos de incumprimento de TMRG, a península de Setúbal registou os valores mais elevados, com 86,3% das primeiras consultas fora do prazo, e um rácio de 31,4 consultas por médico, significativamente superior ao Norte, onde o rácio não ultrapassou 6,4. A região Centro apresentou igualmente percentagens de incumprimento elevadas, com 80,4% das consultas fora dos TMRG.

O estudo evidencia a necessidade de reforço da capacidade dos serviços de fertilidade, bem como a melhoria dos sistemas informáticos hospitalares, de modo a reduzir listas de espera, acelerar o acesso às consultas e tratamentos e assegurar o cumprimento dos prazos legais, garantindo melhores resultados clínicos e maior equidade no acesso à procriação medicamente assistida em Portugal.