Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em audição na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, requerida pelo Chega, os dirigentes da associação alertaram que o país acumula um défice de aproximadamente 300 mil casas ao longo da última década. Segundo a APPII, a escassez de oferta reflete-se na forte subida de preços: entre 2012 e 2021, os imóveis valorizaram 78%, em 2024 mais 9% e, em 2025, 16,3%. Em Lisboa, mais de metade das casas à venda custam acima de 500 mil euros.

A associação sublinha que a morosidade dos processos de licenciamento impacta diretamente os custos finais, estimando que cada ano de atraso possa encarecer um imóvel de 75 metros quadrados em 37.500 euros. “A discussão sobre habitação tem de começar pelo licenciamento. Sem previsibilidade e segurança jurídica, continuaremos a ter projetos parados durante anos”, afirmou Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII.

A APPII saudou as propostas legislativas aprovadas em 20 de fevereiro, que incluem medidas fiscais para incentivar a oferta habitacional e alterações a processos de licenciamento e urbanização, destacando que a sua implementação prática será determinante para atrair investimento.

No âmbito do modelo ‘build-to-rent’, a associação defende critérios claros, estabilidade contratual e livre transmissibilidade dos investimentos, essenciais para investidores institucionais.

Segundo a APPII, atingir a meta de 70 mil habitações por ano só será possível com estabilidade legislativa, industrialização e procedimentos de licenciamento céleres, alertando para que novos obstáculos administrativos não aumentem a incerteza e afastem investidores.

A APPII, refira-se, representa as principais empresas nacionais e internacionais de promoção e investimento imobiliário que operam em Portugal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.