Em comunicado, assinado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, o órgão europeu reafirmou o compromisso firme da União Europeia em garantir a segurança e a estabilidade regional, destacando a importância crítica da segurança nuclear e da prevenção de qualquer ação que possa agravar tensões ou comprometer o regime global de não-proliferação.

A União Europeia tem adotado sanções extensivas em resposta às ações do regime iraniano e dos Guardas Revolucionários, ao mesmo tempo que tem promovido consistentemente esforços diplomáticos para negociar soluções para os programas nucleares e balísticos do país.

Em estreita coordenação com os Estados-membros, o Conselho assegurou que tomará todas as medidas necessárias para que os cidadãos da UE na região possam contar com apoio total.

O comunicado conclui apelando a todas as partes para exercerem máxima contenção, protegerem civis e respeitarem plenamente o direito internacional.

