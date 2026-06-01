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O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai pedir à OA mais informações sobre a queixa apresentada contra o juiz desembargador Carlos Alexandre para decidir se instaura processo disciplinar, foi esta segunda-feira anunciado.

Na sessão plenária de hoje do CSM, foi decidido "solicitar à Ordem dos Advogados a concretização dos factos que levaram à participação apresentada relativa ao juiz desembargador Carlos Alexandre, por considerar necessário dispor de elementos adicionais que permitam a sua adequada apreciação", informou o CSM em nota.

Segundo uma reportagem da SIC, os comentários foram feitos em nome pessoal, sobretudo em reações a notícias partilhadas no Facebook, e incidem sobre processos judiciais mediáticos, figuras políticas e decisões institucionais.

Entre as publicações destacadas encontra-se uma crítica ao pedido do Ministério Público de pena suspensa para o antigo banqueiro Ricardo Salgado, devido ao diagnóstico de Alzheimer. Carlos Alexandre escreveu que poderia estar a caminho “uma epidemia de Alzheimer”, comentário que gerou polémica, tendo em conta que foi o próprio juiz quem ordenou a prisão preventiva do ex-presidente do Banco Espírito Santo há mais de uma década.

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