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"Notamos que a retirada total das Forças de Defesa de Israel (IDF) para além da linha amarela só terá lugar uma vez que esteja concluído o desarmamento, como o Hamas se comprometeu perante os mediadores", escreveu o Conselho da Paz na rede social X, numa referência à linha de demarcação entre as zona controladas pelo Hamas e por Israel.

A declaração foi feita no mesmo dia em que o alto representante para Gaza do "Conselho da Paz", Nikolai Mladenov, se reuniu com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, um encontro que ele próprio classificou como difícil.

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