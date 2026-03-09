Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A chave vencedora divulgada é composta pelos números 5-14-32-34-35-37, com o Número de Sonho 3.

Os sorteios do EuroDreams decorrem duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira. Os prémios com valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Esta notícia não dispensa a consulta da chave vencedora no site oficial do Departamento de Jogos Santa Casa.

