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Depois de um primeiro dia marcado por críticas ao PS e ao Chega, acusados de não acompanharem o “impulso reformista” que o PSD pretende imprimir à governação, os delegados são hoje chamados a eleger a nova direção liderada por Luís Montenegro.

Entre as principais novidades da estrutura dirigente estão os nomes de Sebastião Bugalho, eurodeputado que assumirá também as funções de porta-voz do partido, e dos presidentes das câmaras municipais de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, que passam a integrar a equipa como vice-presidentes. Leonor Beleza mantém-se como primeira vice-presidente e Hugo Soares continua como secretário-geral do PSD.

A ex-ministra das Finanças e atual comissária europeia, Maria Luís Albuquerque, lidera a lista da direção ao Conselho Nacional, órgão interno ao qual concorrem quatro listas distintas.

O primeiro dia do congresso contou com intervenções de 14 dos 16 ministros do atual Governo PSD/CDS-PP, ficando de fora a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e o líder do CDS-PP, Nuno Melo, também ministro da Defesa. Já perto da meia-noite, o antigo líder do PSD e ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes marcou presença no congresso, onde foi anunciado o seu regresso ao partido como militante, depois de se ter desfiliado em 2018 para fundar o partido Aliança.

A sessão de encerramento contará com representantes de vários partidos com assento parlamentar, incluindo PS, Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, CDS-PP, JPP e PAN, embora nenhum tenha enviado o respetivo secretário-geral ou presidente.

Luís Montenegro fará a última intervenção do congresso, devendo dirigir-se ao país depois de, na abertura dos trabalhos, ter prometido uma governação marcada pelo reformismo e pelo foco nos problemas concretos, afastando cenários de crise política após o chumbo parlamentar da proposta de alteração ao Código do Trabalho.

Dois anos depois do congresso de Braga, onde elencou sete prioridades estratégicas, espera-se que o líder social-democrata aproveite o discurso final para traçar as linhas orientadoras do futuro próximo e fazer um balanço das reformas que o Governo diz já ter concretizado, nomeadamente nas áreas da imigração, fiscalidade, habitação e administração pública.

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