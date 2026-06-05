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Segundo a CNN, os três elementos hoje libertados vão ficar com Termo de Identidade e Residência. Outro detido já tinha sido libertado.

Há ainda dois manifestantes a ser ouvidos.

Os seis elementos foram detidos após confrontos violentos com agentes da PSP em frente à Assembleia da República, depois da manifestação da greve geral de quarta-feira.

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