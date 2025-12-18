Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Zelensky tem defendido que o bloco comunitário avance rapidamente com este mecanismo, sublinhando que se trata de uma solução essencial para garantir o funcionamento do Estado ucraniano e a continuidade do esforço de defesa face à invasão russa. O Presidente ucraniano considera que a medida permitiria manter o apoio europeu sem pressionar diretamente os orçamentos nacionais.

A Bélgica, onde se encontra depositada uma parte significativa desses ativos, tem manifestado reservas quanto à sua utilização. O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, alerta para riscos jurídicos e financeiros, temendo consequências legais e responsabilidades que possam recair sobre o país caso a proposta avance sem garantias adicionais.

Esta posição gerou tensão com Kiev e com outros parceiros europeus, que defendem uma resposta célere perante as crescentes dificuldades financeiras da Ucrânia. A divergência surge num momento em que a União Europeia procura novas formas de assegurar apoio duradouro a Kiev, num contexto de guerra prolongada.

