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Os ataques surgem depois de a Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) ter lançado mísseis balísticos contra um navio de guerra norte-americano. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) afirmou que não houve feridos e que os navios norte-americanos retomaram as patrulhas habituais.

Segundo o CENTCOM, citado pelo Al Jazeera, quatro petroleiros iranianos foram atingidos no Golfo de Omã e outro junto à ilha de Kharg.

Em resposta, a IRGC afirmou ter atacado dois navios norte-americanos, oito petroleiros e outros dez navios que alegadamente tentavam atravessar uma “zona proibida e insegura” no Estreito de Ormuz.

A troca de ataques evidencia um ciclo crescente de retaliações. Washington tem afirmado que responderá a cada ataque iraniano contra os seus navios de guerra com ataques a petroleiros iranianos.

Petróleo ultrapassa os 100 dólares

A escalada militar está também a pressionar os mercados energéticos. O Brent ultrapassou os 100 dólares por barril, pela primeira vez desde 24 de julho, perante os receios de perturbações no fornecimento de petróleo.

O Brent avançava 2,2%, para 100,07 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subia 1,83%, para 94,73 dólares.

A pressão sobre os preços aumenta depois de ataques dos Houthis, apoiados pelo Irão, contra instalações energéticas na Arábia Saudita, que provocaram incêndios e levantaram receios de uma expansão do conflito na região.

Vários bancos, incluindo Goldman Sachs, Bank of America e HSBC, já aumentaram as previsões para o preço do petróleo.

Portugal entre os países que querem restringir comércio com colónias israelitas

No plano diplomático, Portugal juntou-se a outros 11 países numa declaração conjunta para defender o fim do comércio com colónias israelitas nos territórios palestinianos ocupados.

França, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Irlanda, Islândia, Noruega, Polónia, Portugal e Suécia reafirmaram o apoio à solução de dois Estados e manifestaram intenção de impor restrições nacionais ao comércio de bens provenientes de colónias consideradas ilegais à luz do direito internacional, ou de apoiar eventuais restrições europeias.

Os países consideram que as ações de Israel estão a comprometer a possibilidade de concretizar a solução de dois Estados.

Netanyahu terá sido avisado sobre ataque do Hamas antes de 7 de outubro

Entretanto, uma nova alegação coloca Benjamin Netanyahu no centro da polémica sobre o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Segundo um livro escrito por jornalistas do jornal israelita Haaretz, o primeiro-ministro israelita terá sido alertado pessoalmente pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre a preparação de uma ofensiva de grande escala do Hamas, cerca de uma semana antes do ataque.

A informação surge durante uma importante campanha eleitoral em Israel e levou líderes da oposição a considerarem Netanyahu “inapto” para exercer o cargo.

O gabinete do primeiro-ministro rejeitou, contudo, a acusação, classificando-a como uma “mentira absoluta”. Netanyahu negou ter falado com o presidente dos Emirados naquela altura.

De acordo com a investigação do Haaretz, o então líder do Hamas, Yahya Sinwar, que viria a ser morto por Israel, teria também avisado um antigo responsável palestiniano de que o grupo estava a preparar uma “operação aterradora”, descrita como um “terramoto”.

Segundo o jornal, Mohamed bin Zayed terá falado com Netanyahu cerca de uma semana e meia antes do ataque, transmitindo-lhe que o Hamas estava a preparar uma grande operação.

O gabinete de Netanyahu voltou a negar que os Emirados tenham transmitido diretamente esse aviso. “Se existia alguma informação relevante, foi transmitida através dos canais de inteligência entre os dois países”, afirmou.

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