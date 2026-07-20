Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Devido à situação de segurança na região e às restrições que podem afetar determinados espaços aéreos", a companhia aérea decidiu "prolongar a suspensão dos seus voos de/para Beirute até 2 de agosto de 2026, inclusive", segundo a nota esta segunda-feira disponibilizada no site da Air France.

Ao mesmo tempo, a Air France suspendeu "os seus voos de/para Riade até 24 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 25 de julho de 2026, para voos com partida em Riade)", bem como os voos "de/para o Dubai até 27 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 28 de julho de 2026, para voos com partida do Dubai)".

A companhia aérea acrescenta ainda que "a retoma das operações continuará a depender de uma avaliação da situação de segurança no terreno, que está em constante evolução" e que "os clientes afetados estão a ser informados individualmente", salientando que "a segurança dos seus clientes e tripulações é a sua máxima prioridade".

O Presidente norte-americano ameaçou esta segunda-feira fazer o Irão pagar o preço por cada soldado morto, na sequência da morte de soldados norte-americanos em ataques iranianos nos últimos dias no Médio Oriente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.