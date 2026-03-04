Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu esta terça-feira que o Governo avançará com um desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) caso se confirme uma subida significativa do preço dos combustíveis, no atual contexto de instabilidade internacional.

"Se a subida for de dez cêntimos, vamos introduzir um desconto extraordinário no ISP", garantiu Montenegro, sublinhando que o objetivo é devolver integralmente esse aumento aos consumidores, à semelhança do que aconteceu no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

As declarações foram feitas durante o Debate Quinzenal marcado pelas tensões no Médio Oriente e pelas suas potenciais consequências económicas e de segurança. O primeiro-ministro revelou ainda que foi convocada uma reunião do gabinete de segurança, com vista ao reforço da proteção de infraestruturas críticas, como aeroportos e embaixadas, assegurando que o Executivo está a acompanhar a situação “desde a primeira hora”.

Portugal não subscreveu intervenção dos EUA no Irão

No plano da política externa e da Defesa, Montenegro reiterou que Portugal não subscreveu nem participou na intervenção militar dos Estados Unidos contra o Irão, embora mantenha uma relação estratégica próxima com Washington.

"Portugal tem uma política externa de largo consenso, assente no respeito pela Carta das Nações Unidas. Tendo havido esta ação militar, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido", afirmou, acrescentando que a prioridade do Governo é proteger os portugueses na região, estando em curso ações de repatriamento.

Ainda assim, o chefe do Governo foi claro quanto às alianças estratégicas do país. "Temos uma relação bilateral muito mais próxima com os Estados Unidos. O Irão tem em curso um programa nuclear com mísseis balísticos de longo alcance", frisou.

Base das Lajes e contactos diplomáticos

O primeiro-ministro garantiu também o "escrupuloso cumprimento" das regras relativas à utilização da Base das Lajes, nos Açores, assegurando que não houve qualquer reforço ou mobilização direta para o ataque ao Irão.

Segundo Montenegro, o pedido formal ocorreu a 28 de fevereiro, tendo havido contactos prévios e consultas aos partidos, ao Presidente da República em funções e ao Presidente eleito. "Nada houve que justificasse objetarmos essa utilização", afirmou.

O chefe do Executivo revelou ainda que Portugal manteve contactos diplomáticos permanentes com países atacados pelo Irão, como o Chipre, Estado-membro da UE, e a Turquia, aliada na NATO, garantindo também que houve contactos diretos com o próprio Irão.

Críticas ao PS e apelo à responsabilidade

No debate com o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, Montenegro pediu "sentido de Estado e ponderação", criticando propostas como a descida do IVA nos bens alimentares, que classificou como impreparadas e populistas em contexto de crise internacional.

O líder parlamentar do Partido Social Democrata, Hugo Soares, acusou o PS de "eleitoralismo", defendendo que o Governo está a atuar com antecedência e responsabilidade, ao contrário do que, segundo disse, aconteceu em crises anteriores.

Montenegro considerou ainda que, na área da Defesa, as diferenças entre PSD e PS são reduzidas, sublinhando que essa proximidade demonstra o "sentido de Estado" dos socialistas, embora tenha alertado que esse consenso não deve ser posto em causa por propostas avulsas em momentos de tensão internacional.

O Governo garante que continuará a monitorizar a evolução dos mercados energéticos e da situação geopolítica, assegurando que tomará medidas adicionais sempre que seja necessário para proteger os portugueses e a estabilidade económica do país.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.