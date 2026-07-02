A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, apurou que o incêndio terá ocorrido num contexto de conflito entre o suspeito e familiares que residem nas imediações do local onde começou o fogo.

Segundo a PJ, o incêndio foi provocado com recurso a chama direta, numa extensa área florestal. As chamas foram detetadas ainda na fase inicial, permitindo uma rápida intervenção dos bombeiros, que conseguiram extinguir o fogo sem que se registassem consequências de maior gravidade.

O suspeito será presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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