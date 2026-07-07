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Organizado pela Nova SBE e pela NOVA Medical School, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, município que em 2026 assume o título de Capital Europeia da Democracia, e do Turismo de Portugal, o evento volta a reunir líderes políticos, representantes da sociedade civil, académicos e decisores internacionais, com especial enfoque nas novas gerações.

Paz Global, Políticas, Saúde & Preparação, Educação e Inteligência Artificial & Tecnologia são os cinco grandes pilares que vão estruturar o debate desta edição, procurando cruzar perspetivas e promover soluções concretas para um contexto global marcado pela instabilidade política, crises humanitárias e transformação tecnológica acelerada.

Entre os primeiros oradores confirmados destaca-se Jesús Armas, ativista social venezuelano e presidente da organização Ciudadanía sin Límites, ligado à oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro. Detido e torturado na Venezuela, Armas tornou-se um símbolo da resistência cívica e da defesa das instituições democráticas, trazendo para Cascais um testemunho direto sobre os custos humanos da erosão democrática.

Confirmada está também a presença de Helfried Carl, CEO da European Capital of Democracy e cofundador do The Innovation in Politics Institute, reconhecido internacionalmente pelo trabalho desenvolvido na promoção da participação cidadã e da inovação política. Com um percurso diplomático ao serviço do governo austríaco, incluindo o cargo de embaixador, Carl é uma das vozes centrais no debate europeu sobre renovação democrática.

No domínio da tecnologia e da informação, as Conferências do Estoril vão contar com Jenny Romano, cofundadora e CEO da The Newsroom. Economista de formação, tem desenvolvido soluções baseadas em inteligência artificial para reforçar a integridade da informação e combater a desinformação, apoiando jornalistas em processos de validação e análise de dados. Foi distinguida com o prémio She Shapes AI e é considerada uma das mulheres mais influentes do setor.

Outro dos nomes confirmados é Olivier Vandecasteele, fundador da Protect Humanitarians. Detido no Irão em 2022, onde esteve mais de um ano em condições extremas, Vandecasteele transformou a sua experiência pessoal numa plataforma de apoio e proteção aos trabalhadores humanitários, com intervenção em contextos de conflito como a Ucrânia, Palestina, Sudão e República Democrática do Congo.

A área da saúde e da evidência científica estará representada por Karla Soares-Weiser, CEO da Cochrane desde 2025. Médica psiquiatra, com doutoramento em Medicina Baseada na Evidência, tem um percurso internacional marcado pela promoção da equidade em saúde e pela redução das desigualdades, sobretudo em países de baixo e médio rendimento.

A lista de participantes inclui ainda figuras de referência como Marcelo Rebelo de Sousa, Maria Luís Albuquerque, Helena Canhão e Richard Roberts, Prémio Nobel da Medicina em 1993.

Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, sublinha o significado desta edição especial. "Passaram dezassete anos desde a primeira edição das Conferências do Estoril. Ao longo de dez edições, provámos que o conhecimento e o diálogo são ferramentas essenciais para fortalecer a democracia. Num momento em que a confiança nas instituições está a ser testada, reafirmamos o compromisso de ser um espaço aberto onde ideias diferentes se encontram e onde a conversa certa pode mudar o rumo das coisas", disse.

A 10.ª edição das Conferências do Estoril promete, assim, afirmar-se como um dos principais fóruns internacionais de reflexão democrática, num ano simbólico para Cascais e para o debate europeu sobre o futuro das instituições e da participação cívica.

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