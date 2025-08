Segundo informação recolhida pelo Jornal de Notícias junto dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o incidente ocorreu por volta das 2h47, na Alameda Alfredo Pimenta, uma das principais zonas reservadas a peões durante o evento. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital da Senhora da Oliveira.

De acordo com fonte policial, o condutor terá forçado a passagem por uma barreira fixa instalada na Avenida Conde de Margaride, onde existia sinalização de sentido proibido. Ignorando as indicações, seguiu em direção à Alameda Alfredo Pimenta — também ela interditada —, e acabou por investir contra um grupo de pessoas que circulavam a pé, atingindo a mulher.

Após o atropelamento, o condutor fugiu em direção à Avenida de São Gonçalo. Apesar da rápida mobilização de agentes da PSP, que se encontravam nas imediações, ainda não foi possível localizar nem o condutor nem a viatura envolvida no acidente. Estão em curso diligências para identificar o responsável, incluindo a análise de imagens de videovigilância e a recolha de testemunhos de quem se encontrava no local.

As Festas da Cidade e Gualterianas, que se realizam todos os anos no início de agosto, são uma das maiores celebrações populares da região Norte. Durante o fim de semana, várias artérias do centro histórico são cortadas ao trânsito, precisamente para garantir a segurança de milhares de visitantes que circulam a pé pelos espaços festivos.

A polícia apela agora a todos os cidadãos que tenham testemunhado o incidente ou que disponham de imagens que possam ajudar na identificação do condutor para que entrem em contacto com as autoridades.