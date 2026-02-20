Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, o condutor, que apresentaria indícios de se encontrar sob efeito de álcool, abandonou a viatura após o embate e fugiu apeado, estando a ser procurado pelas autoridades.

O incidente, que ocorreu hoje por volta das 22h, deixou cinco pessoas feridas. Tendo recebido assistência no local, três tiveram lesões ligeiras, mas dois estão em estado grave.

À agência Lusa, a polícia remeteu dados para mais tarde.

