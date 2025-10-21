Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos últimos cinco anos, o Tribunal de Contas condenou 65 autarcas e gestores públicos por infrações financeiras que causaram prejuízos de milhões de euros ao Estado, segundo dados divulgados pelo Jornal de Notícias. Entre 2019 e 2024, foram realizados 114 julgamentos por responsabilidade financeira, resultando em 57% de condenações.

As irregularidades detetadas incluem obras não autorizadas, adjudicações sem concurso público, pagamentos indevidos e nomeações ilegais. Além dos condenados, 31 responsáveis evitaram julgamento através do pagamento de multas que variam entre 2550 e 18.360 euros, havendo casos em que os infratores foram obrigados a devolver os montantes lesados.

De acordo com os relatórios do Ministério Público, foram ainda arquivados 123 processos por falta de indícios suficientes. O número de julgamentos aumentou significativamente, de 14 em 2020 para 44 em 2024.