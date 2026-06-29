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O coletivo de juízes condenou o arguido por um crime de homicídio agravado, três crimes de homicídio na forma tentada, um crime de condução perigosa e um crime de posse ilegal de arma, segundo a CNN Portugal.

Os factos remontam a 27 de dezembro de 2024 e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias que se encontravam no centro comercial. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária divulgado na altura, o arguido utilizou uma pistola de calibre 6,35 milímetros e efetuou vários disparos na direção dos membros da outra família.

Na sequência dos disparos, uma mulher de 44 anos morreu. Uma mulher de 23 anos foi atingida numa perna e um homem de 46 anos sofreu ferimentos num braço.