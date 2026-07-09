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A prova decorre entre hoje e amanhã na sede da CVR Dão. O primeiro dia é dedicado à avaliação das amostras, enquanto a prova final, marcada para quinta-feira de manhã, irá determinar os grandes vencedores entre os vinhos mais pontuados em cada categoria.

Para o presidente da CVR Dão, Manuel Pinheiro, o aumento das inscrições confirma a importância crescente do concurso para o setor. "Este crescimento expressivo demonstra a confiança que os produtores depositam nesta iniciativa e reforça o seu papel na valorização e promoção dos vinhos do Dão. Mais do que distinguir os melhores, este é um momento de celebração da qualidade e da diversidade da nossa região vitivinícola", afirma.

Os vinhos são avaliados por um painel composto por jornalistas especializados, sommeliers, produtores e enólogos, garantindo uma apreciação técnica e independente. Nesta edição, os presidentes de mesa são o enólogo Tiago Macena, o jornalista José Miguel Dentinho e, em representação da CVR Dão, Linda Almeida e Miguel Martelo.

O concurso distingue cinco categorias: Vinhos Brancos de Lote, Vinhos Tintos de Lote, Vinhos Rosados, Monovarietais e Espumantes. Serão atribuídas medalhas Grande Ouro, Ouro e Prata, consoante a pontuação alcançada, sendo ainda eleito 'O Melhor Vinho a Concurso', correspondente à referência mais pontuada de toda a competição.

Os vencedores serão conhecidos a 17 de julho, durante a cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar no Museu do Vinho e das Artes, em Nelas.

A região demarcada do Dão conta atualmente com cerca de 5 mil hectares de vinha, mais de 2200 viticultores e aproximadamente 200 agentes económicos. Com uma produção anual superior a 30 milhões de litros, mais de metade destinados à exportação para cerca de 80 mercados, os vinhos do Dão continuam a afirmar-se pela elegância, frescura e elevado potencial de envelhecimento.

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