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O concurso, que distingue os melhores pastéis de nata da Área Metropolitana de Lisboa, dirige-se a pastelarias, padarias, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos com produção ou ponto de venda na região.

As inscrições decorrem através do site oficial da iniciativa, onde também pode ser consultado o regulamento completo.

O concurso abrange estabelecimentos dos municípios de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Loures, Odivelas, Amadora, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Sesimbra, Setúbal e Palmela.

De acordo com o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, presidente do júri, os pastéis serão avaliados em prova cega com base em critérios como aspeto, textura da massa, qualidade do recheio e sabor global. A prova decorrerá em julho, em data e local ainda por anunciar.

Entre julho e setembro, será novamente promovida a Rota Oficial d’O Melhor Pastel de Nata, que convida o público a provar os 12 finalistas nos respetivos espaços. O vencedor será anunciado em setembro, durante o Congresso de Cozinha, nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

Na edição anterior, o prémio foi atribuído à Pastelaria Aloma, que soma cinco vitórias no concurso. Entre os vencedores de anos anteriores encontram-se também a Padaria da Né, a Pastelaria de Santo António, a Casa do Padeiro, a Confeitaria Glória e a Pastelaria Alcoa.

Está também prevista a possibilidade de realização de uma prova de cliente mistério aos estabelecimentos finalistas, caso se concretize, com avaliação em regime de prova cega.

O concurso é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Nogueiro Gomes, contando com o patrocínio da Delta Cafés e da Caetano Auto | Lexus. O Município de Oeiras é o anfitrião desta edição.