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Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizam 56.790 vagas, um aumento de 834 lugares face ao ano anterior, reforçando a oferta no regime geral de acesso. Os resultados da primeira fase serão conhecidos a 23 de agosto.

A publicação das notas dos exames nacionais sofreu perturbações devido a problemas técnicos que impediram a divulgação de algumas pautas. Com a situação praticamente regularizada, os alunos podem também pedir reapreciação das provas, após receberem a cópia dos exames enviada pelas escolas.

O pedido deve ser formalizado até dois dias úteis depois da consulta. As novas classificações serão divulgadas a 7 de agosto, podendo ser usadas ainda na primeira fase do concurso. Quem obtiver uma nota revista terá três dias para alterar a candidatura ou submeter uma nova.

O dia de hoje marca também o fim do prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que arranca na terça-feira com a prova de Português. As inscrições devem ser feitas na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames.

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