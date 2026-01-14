Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Realizado pouco mais de oito meses após a eleição do Papa, o retrato foi executado a pedido do Arcipreste da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, o cardeal James Michael Harvey, explica o Vatican News. A obra será colocada no interior da basílica, junto ao retrato do Papa Francisco, na nave direita, a cerca de treze metros de altura.

O tondo — obra de arte circular — tem 137 centímetros de diâmetro e foi realizado com esmaltes vítreos e ouro sobre estrutura metálica, recorrendo à antiga técnica do mosaico cortado e fixado com o tradicional estuque oleoso da tradição vaticana.

Para a execução da obra, partiu-se de um esboço pictórico do mestre Rodolfo Papa, um óleo sobre tela com as mesmas dimensões do mosaico, concebido especificamente para a transposição para esta peça. O esboço será conservado na Fábrica de São Pedro, no Vaticano, juntamente com a série de retratos dos Pontífices.

A Basílica de São Paulo Fora dos Muros tem a representação de todos os Papas ao longo dos séculos ao redor do edifício e são também visíveis alguns espaços vazios para os mosaicos dos próximos pontífices.

