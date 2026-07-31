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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Metropolitano de Lisboa e da Divisão Policial de Loures, vai implementar uma operação especial de segurança para o concerto "David Guetta – The Monolith Tour", que decorre no próximo dia 2 de agosto, no Parque Papa Francisco, na Bobadela.

Segundo a PSP, em comunicado enviado à imprensa, o evento deverá reunir "cerca de 40 mil espectadores", motivo pelo qual foi preparado um dispositivo policial reforçado, assente na "prevenção, proximidade e capacidade de resposta rápida", com o objetivo de "garantir a segurança dos participantes".

O policiamento contará com equipas de trânsito, brigadas de prevenção criminal e equipas de intervenção rápida, que irão assegurar o acompanhamento do evento, a gestão da circulação rodoviária e pedonal e a intervenção sempre que necessário.

As portas do recinto abrem às 18h00, estando o início do espetáculo marcado para as 21h30.

Para garantir a segurança do evento e facilitar a mobilidade, haverá condicionamentos à circulação automóvel e ao estacionamento entre as 8h00 de 1 de agosto e as 4h00 de 3 de agosto.

A partir da manhã de 1 de agosto estarão condicionadas a Rotunda das Mercadorias, no acesso ao IC2, e a Rua da Beira Tejo, na Bobadela. Estão igualmente previstos constrangimentos na Estrada Nacional 10.

A PSP recomenda a utilização de percursos alternativos pela zona do Parque das Nações e aconselha os espetadores a privilegiarem os transportes públicos. O acesso poderá ser feito através da Estação da CP de Sacavém e do Apeadeiro da Bobadela, estando prevista a disponibilização de serviços de shuttle a partir destes locais.

A PSP aconselha os participantes a deslocarem-se com antecedência, devido à elevada afluência esperada e aos procedimentos de segurança na entrada do recinto. As autoridades apelam ainda à utilização de transportes públicos, ao estacionamento apenas em locais permitidos e à adoção de cuidados com objetos pessoais e bens de valor.

Em caso de necessidade, os participantes devem contactar o 112 ou a PSP através do número 21 765 42 42.

À entrada do recinto serão efetuadas revistas de segurança e não será permitida a entrada com objetos proibidos.

Entre os artigos interditos encontram-se "bebidas alcoólicas, armas, objetos cortantes ou contundentes, material pirotécnico, garrafas de vidro ou metal, garrafas de água com tampa ou com capacidade superior a 500 mililitros, drogas, selfie sticks, equipamentos fotográficos profissionais, computadores portáteis, malas de grandes dimensões, guarda-chuvas, bicicletas, trotinetas, carrinhos de bebé e animais, com exceção de cães-guia".

Por outro lado, será permitida a entrada com "garrafas de água sem tampa até 500 mililitros, malas pequenas ou pochetes, powerbanks de dimensão igual ou inferior à de um telemóvel, agasalhos leves e embalagens de álcool-gel até 50 mililitros".

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