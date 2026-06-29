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Segundo as novas regras, passa a aplicar-se um direito fixo de três euros por cada tipo de produto, definido pelo Código Harmonizado, além do IVA e, quando aplicável, do serviço de desalfandegamento dos CTT. A quantidade ou o preço dos artigos não altera o montante devido: três t-shirts iguais contam como um único tipo de produto, enquanto uma t-shirt e um par de sapatos contam como dois, de acordo com o Expresso.

Os CTT recomendam que os consumidores confirmem, no momento da compra, se o IVA e os direitos já estão incluídos no pagamento. Caso contrário, os valores serão cobrados à chegada da encomenda a Portugal. Se a informação transmitida às autoridades aduaneiras for insuficiente, a encomenda poderá ficar retida e poderão ser exigidos pagamentos adicionais para concluir o desalfandegamento.

A empresa admite ainda constrangimentos temporários no processamento e desalfandegamento das encomendas internacionais, devido ao elevado volume de remessas abrangidas e à adaptação dos sistemas aduaneiros.

As ofertas entre particulares até 45 euros mantêm-se isentas de IVA e direitos aduaneiros. Já as compras acima de 150 euros continuam sujeitas ao regime geral aduaneiro, com tarifas calculadas de acordo com a pauta aduaneira (“ad valorem”), não se aplicando o valor fixo de três euros.

Os CTT indicam que o serviço de desalfandegamento tem um custo de sete euros mais IVA para compras até 150 euros e de 14 euros para encomendas entre 150 e 1.000 euros.

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