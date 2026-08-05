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O Wine Destination Portugal regressa ao Alentejo para a terceira edição e já abriu inscrições para produtores de vinho e operadores de enoturismo que pretendam reforçar a sua presença nos mercados internacionais. O evento decorre entre 16 e 20 de novembro, em Beja, e reunirá cerca de 30 expositores portugueses e 30 compradores internacionais provenientes de mercados estratégicos, como os Estados Unidos, Brasil e vários países europeus.

Dirigido a quintas, adegas, unidades de enoturismo, hotéis, rotas de vinho e empresas de animação turística, o encontro pretende aproximar a oferta portuguesa de operadores internacionais com interesse em integrar Portugal nos seus catálogos de viagens e experiências ligadas ao vinho.

Ao contrário das grandes feiras internacionais, o Wine Destination Portugal aposta num modelo de matchmaking, em que cada produtor dispõe de uma agenda personalizada de reuniões de negócio preparada previamente pela organização. O objetivo é garantir encontros entre empresas e compradores com interesses compatíveis e potencial para gerar parcerias comerciais.

"A internacionalização do enoturismo português exige mais do que marcar presença em eventos internacionais. Exige encontros preparados, interlocutores qualificados e tempo para construir relações de confiança. Foi precisamente para responder a esse desafio que nasceu o Wine Destination Portugal", afirma Bruno Gomes, responsável pela organização.

A organização optou por limitar a participação a 30 expositores, defendendo que um formato mais reduzido permite aumentar a qualidade das reuniões e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de relações comerciais duradouras.

Segundo os promotores, as duas primeiras edições, realizadas no Alentejo e nas regiões de Lisboa, Setúbal e Tejo, permitiram estabelecer dezenas de contactos entre produtores nacionais e operadores internacionais especializados em enoturismo, viagens premium e turismo vínico.

Além das reuniões B2B, o programa inclui sessões de networking, provas de vinho, almoços, jantares e momentos de degustação no Wine Lounge, proporcionando oportunidades adicionais para reforçar o contacto entre produtores e compradores.

Terminada a componente de negócios, os buyers internacionais participam nas Uncorking Experiences, visitas a quintas e projetos de enoturismo para conhecerem de perto os territórios, os produtores e a oferta vínica portuguesa.

"O território faz parte da experiência. Queremos que os buyers conheçam não apenas os vinhos, mas também as pessoas, a cultura e a autenticidade que distinguem cada projeto. Essa vivência reforça a confiança e aumenta a probabilidade de os produtores portugueses passarem a integrar a oferta destes operadores internacionais", destaca Susanna Tocca, também responsável pela organização.

A edição de 2026 terminará em Évora, estabelecendo uma ligação à Capital Europeia da Cultura 2027 e reforçando a promoção internacional do Alentejo enquanto destino de referência para o enoturismo. As inscrições para expositores decorrem até 16 de outubro e as vagas são limitadas.

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