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Um drone russo atingiu esta sexta-feira um prédio residencial na cidade romena de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, provocando um incêndio e causando ferimentos em duas pessoas. O incidente motivou duras reações da NATO e da União Europeia.

De acordo com as autoridades da Roménia, o drone atingiu um edifício residencial de dez andares, onde toda a carga explosiva detonou após o impacto. Cerca de 70 pessoas tiveram de ser evacuadas enquanto os bombeiros combatiam o incêndio.

As duas vítimas sofreram escoriações e foram transportadas para o Hospital Clínico de Urgência de Galati.

O presidente romeno, Nicușor Dan, convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa Nacional e classificou o ataque como “o incidente mais grave a afetar território romeno desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”.

A reação da NATO surgiu pouco depois. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, afirmou ter falado com o chefe de Estado romeno e garantiu que a organização “está pronta para defender cada centímetro do território aliado”.

“O comportamento irresponsável da Rússia é um perigo para todos nós”, declarou Rutte, acrescentando que o incidente em Galati demonstra que “as implicações da guerra ilegal de agressão da Rússia não ficam confinadas às fronteiras”.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque, afirmando que “a guerra de agressão da Rússia ultrapassou mais uma linha”.

O Ministério da Defesa romeno revelou que dois caças F-16 foram mobilizados após a deteção dos drones, mas explicou que as forças armadas tiveram apenas quatro minutos entre a identificação do aparelho e o momento do impacto.

Segundo as autoridades militares, o drone utilizado seria um Geran 2, versão russa dos drones Shahed 136 de fabrico iraniano.

O general Gheorghe Maxim explicou que as forças romenas enfrentam limitações operacionais devido à impossibilidade de disparar munições para espaço aéreo ucraniano. “A Ucrânia está em guerra, mas a Roménia está em paz. Não podemos lançar projéteis para território ucraniano”, afirmou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros romeno convocou entretanto o embaixador russo em Bucareste e classificou o incidente como “uma escalada grave e irresponsável” por parte da Federação Russa.

Até ao momento, Vladimir Putin e o governo russo não comentaram o ataque.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones russos têm entrado ocasionalmente no espaço aéreo de países membros da NATO. Contudo, este é o primeiro caso conhecido em que cidadãos romenos ficaram feridos.

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