Embalagens verdes, imagens de folhas ou rótulos com palavras como “eco-friendly” e “natural” podem dar a sensação de que um produto é amigo do ambiente. Mas, muitas vezes, trata-se apenas de greenwashing, uma estratégia de marketing que transmite a ideia de sustentabilidade sem que haja benefícios reais para o planeta.

O mercado de produtos “verdes” tem vindo a crescer. Segundo Todd Larsen, co-diretor executivo da Green America, quase metade (46%) dos consumidores afirmam, num inquérito da PricewaterhouseCoopers survey (PwC), em 2024, a 20 mil pessoas em 31 países, que compram mais produtos sustentáveis para ajudar o ambiente.

O fenómeno é particularmente forte entre os mais jovens e algumas empresas aproveitam-se disso para vender uma imagem ecológica enganadora, divulga a CNN Health.

O que é o greenwashing ?

As Nações Unidas definem o greenwashing como uma prática que leva o público a acreditar que uma empresa está a fazer mais pelo ambiente do que realmente faz e acaba por promover soluções falsas ou irrelevantes para a crise climática.

Exemplos comuns incluem, por exemplo, alegações não comprovadas de emissões “net zero” (estado em que as emissões de gases de efeito estufa de uma fonte são equilibradas pela remoção da mesma quantidade da atmosfera); o destaque de melhorias mínimas que apenas cumprem requisitos legais e o enfatizar de um único aspeto positivo enquanto se ignora o impacto ambiental global do produto ou da empresa.

Segundo Andreas Rasche, à CNN, professor na Copenhagen Business School, o greenwashing pode ser intencional ou resultar de má gestão. Existe também o fenómeno inverso, o greenhushing, quando as empresas evitam falar sobre as práticas sustentáveis por receio de críticas.

Sinais de alerta para evitar o greenwashing

Especialistas recomendam atenção aos termos vagos (“ecológico”, “amigo do ambiente”, “não tóxico”) sem explicação ou prova, as imagens de natureza sem evidência de impacto real, a ausência de certificação credível ou auditoria independente, os rótulos caseiros que não explicam as práticas sustentáveis e, por fim, as alegações pouco lógicas, como companhias aéreas “carbono neutro” sem explicação concreta.

Scott Faber, do Environmental Working Group (Grupo de ativistas norte-americanos especializados em subsídios agrícolas, produtos químicos tóxicos, poluentes da água potável e responsabilidade corporativa), alerta também para o uso crescente do termo “regenerativo”, que não tem definição legal e, muitas vezes, não é verificado por entidades externas.

Como comprar de forma mais sustentável

Para reduzir o risco de ser enganado é importante, segundo a CNN, procurar certificações reconhecidas, pesquisar a empresa e o ciclo de vida do produto e questionar quem verifica as alegações e o que pode estar em falta na informação apresentada.

No setor alimentar, deve desconfiar-se de embalagens que dizem “naturais", mas cuja lista de ingredientes inclui aditivos prejudiciais. Comprar diretamente a produtores locais ou optar por produtos em segunda mão são alternativas que reduzem o impacto ambiental.

Falhas na legislação e casos práticos

Nos EUA, a Federal Trade Commission (agência governamental) tem guias para evitar alegações ambientais enganosas, mas a aplicação legal é limitada. A ausência de regulamentação forte abre espaço para abusos.

Um exemplo recente foi o da Keurig Dr Pepper, acusada de rotular cápsulas de café como recicláveis quando dois dos maiores recicladores do país não as aceitavam. A empresa alterou, entretanto, o material das cápsulas e passou a incluir instruções mais claras.

O papel do consumidor

Com as regulamentações ambientais sob pressão, a responsabilidade recai cada vez mais sobre os consumidores. Para Andreas Rasche, cada compra é também uma forma de investimento: “Quando compramos verdadeiramente verde, estamos a contribuir para um futuro mais sustentável.”

Portugal e o Greenwashing

Como o 24notícias divulgou, um estudo do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra, mostra que as marcas têm que pôr em prática as estratégias sustentáveis que preconizam e senão o fizerem são penalizadas pelos clientes.