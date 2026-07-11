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O Governo português vai doar cerca de oito toneladas de medicamentos ao Ministério da Saúde da Venezuela, no âmbito da resposta à emergência humanitária provocada pelos violentos sismos que atingiram o país a 24 de junho.

A iniciativa resulta de uma operação promovida pelo Governo da República Portuguesa, como expressão da cooperação e solidariedade entre Portugal e a Venezuela. Para concretizar a doação, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.), a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., articularam-se com as associações representativas da indústria farmacêutica, promovendo um apelo às empresas do setor para aferir a disponibilidade de doação de medicamentos.

Na sequência desse processo, foram reunidas cerca de oito toneladas de medicamentos, doadas pelas empresas Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini e Bluepharma, que serão entregues ao "Ministerio del Poder Popular para la Salud" da Venezuela.

Os medicamentos seguirão para Caracas a bordo de um voo da TAP, com partida de Lisboa marcada para o próximo dia 13 de julho. O Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Pinheiro Catalão, acompanhará a operação de carregamento da carga, prevista para as 10h00.

Entretanto, a Força Aérea Portuguesa assegurou o regresso da Força Operacional Conjunta Nacional (FOCON), destacada na Venezuela para apoiar as operações de resposta aos sismos. A aeronave KC-390 da Esquadra 506 "Rinocerontes" aterrou na manhã de 10 de julho, pelas 10h45, na Base Aérea n.º 11, em Beja.

O avião tinha descolado de Caracas na madrugada de 9 de julho, efetuando escalas na Martinica e em Cabo Verde antes de chegar a Portugal. Na viagem de ida, realizada em conjunto com outro KC-390, foram transportadas cerca de 35 toneladas de ajuda humanitária, incluindo duas ambulâncias totalmente equipadas, doadas pela Cruz Vermelha Portuguesa, e 1,5 toneladas de ferramentas e equipamentos operacionais oferecidos pela Marinha Portuguesa.

Esta foi a segunda operação aérea da Força Aérea para a Venezuela. Na primeira missão, realizada entre 27 e 30 de junho, foi assegurado o transporte da FOCON para Caracas e, no regresso, foram evacuados em segurança 17 cidadãos, entre nacionais e não nacionais, que se encontravam na Venezuela.

As missões foram solicitadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com o Ministério da Defesa Nacional, contando com a coordenação do Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Ao longo de quase duas semanas, a FOCON participou em operações de busca e resgate em estruturas colapsadas e na avaliação da segurança estrutural de edifícios, em articulação com as autoridades venezuelanas e equipas internacionais. Entre os elementos da força portuguesa encontravam-se 15 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, a participação dos Sapadores Bombeiros de Lisboa na missão constituiu motivo de orgulho para a cidade, destacando a capacidade de intervenção do Regimento em cenários de emergência. O vereador da Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves, salientou ainda a bravura e resiliência da equipa no salvamento de Hernán Gil, retirado com vida dos escombros de um centro comercial em Catia La Mar, no estado de La Guaira, após oito dias soterrado.

Nas vésperas do regresso a Portugal, todos os operacionais da força nacional foram condecorados pelo Governo da Venezuela pelo empenho, profissionalismo e dedicação demonstrados durante a missão de apoio às populações afetadas pelos sismos.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, atualizou este sábado o número de mortes provocadas pelos sismos de 24 de junho para 4.333, havendo ainda 315 corpos por identificar e 19 mil pessoas desalojadas.

Entre os 4.333 mortos e 16.740 feridos há 110 mortos portugueses e 55 desaparecidos.

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